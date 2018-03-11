DSÖ’den korkutan açıklama: Bu hastalıklar dünyanın sonunu getirecek

Tarihi boyunca 3 defa virüs ve salgın hastalıklar konusunda araştırma ve rapor hazırlayan Dünya Sağlık Örgütü korkutucu bir rapor yayınladı. İnsanlığın sonunu getirmesi beklenen hastalıklar listesine ilk defa, "Hastalık X" eklendi

Tavuk gribi, ebola, sars ve zika virüsleri yeteri kadar ölümcül değilmiş gibi Dünya Sağlık Örgütü korkutucu bir açıklama yaptı. Örgüt henüz tespit edilmemiş ve ölümcül olan 9 hastalığı sıraladı ve insanları uyardı. “Hastalık X” olarak kodlanan bir hastalığın insanlığın sonunu getirebileceğini açıklayan uzmanlar, “Bu hastalık uluslararası bir salgına dönüşebilir. Biyolojik olarak mutasyona uğrayarak ya da bir terör saldırısında yayılabilir” ifadesini kullandı.

Dünya sağlık örgütü, MERS ve Marburg virüsü gibi hastalıkların da ciddi anlamda tehlikeli olduğunu ve insanlığı yok edebileceğini söylerken, Dünya Sağlık Örgütü’nün danışmanlarından Marion Koopmans Telegraph gazetesine konuştu. Koopmans, “Dünya geliştikçe insanlar ve hayvanların bir arada olması ve birbirleriyle temasta bulunma oranı artıyor. Bu da yeni hastalıkların ortaya çıkmasına ve teknolojiyle birlikte seyahatin hızlanması sebebiyle çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor” ifadesini kullandı.

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Güney Amerika ve Karayipler’de 2015-2016 yılları arasında insanların ölmesine sebep olan Zika virüsü gibi hastalıkların başta salgın olarak tanımlanmadığı ifade edilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün 3. kez hazırladığı raporda, Hastalık X’in adı ilk defa telaffuz edildi. Uzmanlar Hastalık X’in kimyasal silah gibi kullanılarak Kuzey Kore, Suriye, IŞİD ya da El-Kaide tarafından kullanılabileceğini ifade ediyor. Yetkililer insanlar tarafından geliştirilen yapay virüslerin daha tehlikeli olduğunu ifade ederken, “Bunlar laboratuvarda geliştirildiği için doğal olarak bağışıklık sisteminden atılmaları daha zor oluyor” uyarısını da yaptı.