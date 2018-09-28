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Erdoğan-Merkel toplantısında gerginlik!

Erdoğan-Merkel toplantısında tişört gerginliği yaşandı. Adil Yiğit isimli gazeteci, toplantı sürerken kazağını çıkarttı. İlk olarak Türk korumaların müdahale etmek istediği Yiğit'i daha sonra Alman polisi gözaltına aldı.Tişörtte "Türkiye’de tutuklu gazetecilere özgürlük" yazdığı gözlendi.

Ali GÜLEN
android-time 14:28 28 Eylül 2018
Haberler Dünya
Erdoğan-Merkel toplantısında tişört gerginliği yaşandı. Adil Yiğit isimli gazeteci, toplantı sürerken kazağını çıkarttı. İlk olarak Türk korumaların müdahale etmek istediği Yiğit'i daha sonra Alman polisi gözaltına aldı.Tişörtte "Türkiye’de tutuklu gazetecilere özgürlük" yazdığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ortak basın toplantısında ‘tişört gerginliği’ yaşandı.

FOTO:SÖZCÜ- Ali GÜLEN

FOTO:SÖZCÜ- Ali GÜLEN

Toplantıya kazakla giren Adil Yiğit isimli Türk kökenli Alman gazeteci, toplantı sürerken kazağını çıkardı. Kazağın altında ise Türkçe ve Almanca üzerinde “Türkiye'de tutuklu gazetecilere özgürlük” yazan bir tişört olduğu gözlendi.

FOTO:Reuters

FOTO:Reuters

Duruma ilk olarak Erdoğan’ın korumaları müdahale etmek istedi.

FOTO:EPA

FOTO:EPA

Araya Alman polisi girerek şahsı gözaltına aldı ve zorla salondan dışarıya çıkardı.

FOTO:SÖZCÜ - ALİ GÜLEN

FOTO:SÖZCÜ – ALİ GÜLEN

Yiğit’in 10 dakika süren kısa sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

FOTO:Reuters

FOTO:Reuters

Protestocu gözaltına alınırken kameralara, Erdoğan ile Merkel’in birbirlerine şaşkın gözlerle bakmaları yansıdı.

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Son güncelleme: android-time 15:1328.09.2018
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