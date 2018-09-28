Erdoğan-Merkel toplantısında gerginlik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ortak basın toplantısında ‘tişört gerginliği’ yaşandı.
Toplantıya kazakla giren Adil Yiğit isimli Türk kökenli Alman gazeteci, toplantı sürerken kazağını çıkardı. Kazağın altında ise Türkçe ve Almanca üzerinde “Türkiye'de tutuklu gazetecilere özgürlük” yazan bir tişört olduğu gözlendi.
Duruma ilk olarak Erdoğan’ın korumaları müdahale etmek istedi.
Araya Alman polisi girerek şahsı gözaltına aldı ve zorla salondan dışarıya çıkardı.
Yiğit’in 10 dakika süren kısa sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Protestocu gözaltına alınırken kameralara, Erdoğan ile Merkel’in birbirlerine şaşkın gözlerle bakmaları yansıdı.
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