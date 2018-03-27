Eski büyükelçiden skandal sözler: ABD, Türkiye’deki bir konsolosluğu kapatın

Düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü’nde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye’nin konumuyla birlikte Batı ve Amerika’yla ilişkileri konuşuldu. Oturumda sahneye çıkan ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, skandal açıklamalarda bulundu: "ABD, Türkiye'nin bir konsolosluğunu kapatmalı".

Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Okulu'ndan uluslararası ilişkiler ve Avrupa çalışmaları profesörü Lisel Hintz'in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, TÜSİAD üst düzey araştırmacısı ve Brookings Enstitüsü uzmanı Kemal Kirişci, Transatlantik Akademisi ticaret uzmanı Stephen Szabo ve Brookings Enstitüsü uzmanı ve eski başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'yi de kapsayan dairesinde üst düzey görev yapan Amanda Sloat konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye ve çevresindeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Büyükelçi Eric Edelman Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye'deki iç siyasete ilişkin yorumlar yaptı. Eski Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya karşı bir nevi rehine diplomasisi uyguladığını öne sürdü.

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Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Edelman,”Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yakınları ve dostlarının elindeki medyayı kullanarak sürekli bir şekilde Amerikan düşmanlığını körüklüyor. AKP iktidara geldiğinden bu yana Amerikan yönetimleri Türkiye'nin çok önemli bir müttefik olduğu gerekçesiyle insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki bazı sorunlara göz yumdular. Ve bu çok büyük bir hata oldu. Eğer Amerika Türkiye'ye bir müttefik gibi davranırsa, Türkiye de bir müttefik gibi davranmaya başlar” dedi.

Edelman Amerika'nın Türkiye'ye belli konularda baskı yapmak ve mesaj vermek için atabileceği adımlardan birinin de Amerika'daki bir Türk konsolosluğunu kapatmak olabileceğini söyledi. Edelman, “Türkiye'nin burada Amerika'da çok sayıda konsolosluğu var. Eğer biz bu konsolosluklardan birini Los Angeles'takini kapatırsak bu Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'ın çevresinde yeterince sıkıntı yaratır” diye konuştu.