Facebook kullanıcılarına kötü haber… Binlerce mesaj sızdırıldı

Sosyal medya devi Facebook'ta hacker şoku yaşanıyor. Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri olduğunu iddia eden bilgisayar korsanları, 81 bin hesabın özel mesajlarını yayınladı.

Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı. Bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna’da olduğu belirtiliyor.

Ancak ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor. Bilgisayar korsanları her bir hesabın 10 sent’e satılık olduğuna dair bir ilan yayınladı. Ancak bu ilan daha sonra kaldırıldı.

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, tarayıcı şirketleriyle bağlantıya geçerek zararlı olduğu ortaya çıkan uzantıların indirilmesinin engellenmesini istediklerini açıkladı.

Rosen, Facebook kullanıcılarının bilgilerini yayımlayan sitenin kapatılması için polis ve yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Siber güvenlik şirketi Digital Shadows, yaptığı incelemede bilgisayar korsanlarının yayınladıkları profillerin 81 binden fazlasının özel mesajlar içerdiğini teyit etti.