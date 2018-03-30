Fransa ve ABD’den dengeleri değiştirecek Menbiç açıklamaları

Dün gece tüm dünyanın gözü Menbiç'e çevrildi. ABD Başkanı Trump, ilk kez Suriye'den çekilme sinyalini net bir şekilde verirken, Fransa ise YPG/PYD'ye destek vermek için Fransız askerlerinin Menbiç'e gideceğini duyurdu. İşte sıcak bölgede son durum...

Türkiye’nin YPG/PYD’ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’ında Afrin kent merkezinin TSK ve ÖSO’nun kontrolüne geçmesinin ardından gözler ABD askerlerinin de konuşlanmış olduğu Menbiç’e çevrildi.

ABD’den daha önce yapılan açıklamalarda, Suriye bulunan askerlerinin IŞİD ile mücadele kapsamında bölgede konuşlandığını ifade etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, olası operasyon sinyali verdiği Menbiç’ten çekilmeyeceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte Menbiç’te kartlar yeniden dağıtılacak gibi görünüyor.

TRUMP: EN KISA ZAMANDA ÇEKİLECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Perşembe günü Ohio eyaletinde katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmanın gündem maddeleri arasında Menbiç de bulunuyordu.

Trump, ilk kez ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğinin sinyalini verdi. ABD Başkanı, “Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD’di. Bu hedefe de büyük ölçüde ulaştık. Bırakalım artık başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok yakın bir zamanda Suriye’den çekiliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan kafaları karıştıran açıklama ilerleyen saatlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Sözcü Heather Nauert, ABD Başkanı’nın açıklamalarından haberi olmadığını ve askerlerinin Suriye’den çekilmesi gibi bir planları olmadığını söyledi.

MACRON’DAN YPG’YE AÇIK DESTEK

ABD tarafında bu gelişmeler yaşanırken belki de en sıcak açıklama Fransa’dan geldi. Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PYD heyetini kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı, Fransız askerlerinin “Türkiye ilerleyişine engel olmak için” Menbiç’e konuşlanacağını duyururken, “Kürt yetkililere destek sözü verdik” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin güvenlik kaygılarının farkında olduklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, YPG/PYD ve Türkiye arasında arabuluculuk yapabileceklerini ifade etti.

GÖRÜŞME SONRASI YPG’DEN AÇIKLAMA: SÖZ VERMİŞTİ

Görüşme sonrası Reuters'a konuşan terör örgütü YPG üyesi de, “Macron, DEAŞ'la savaşa destek olmak ve Türkiye'nin ilerlemekten vazgeçirmek için Menbiç'e asker gönderme sözü vermişti” ifadesini kullandı.

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