Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kainatın en güzeli Filipinler’den çıktı

Bütün dünyanın merakla beklediği Kainat GÜzellik Yarışması bugün gerçekleşti... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen etkinlikte Filipinler'in güzeli Catriona Gray birinci oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 07:18
Haberler Dünya
Kainatın en güzeli Filipinler’den çıktı
Bütün dünyanın merakla beklediği Kainat GÜzellik Yarışması bugün gerçekleşti... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen etkinlikte Filipinler'in güzeli Catriona Gray birinci oldu.

Kainat Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi Filipinler’i temsil eden Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Gray, Güney Afrikalı ve Venezuelalı iki rakibini finalde geride bırakarak tacı kazandı.

Tacın sahibi olan Gray gözyaşlarına hakim olamadı.

Tacın sahibi olan Gray gözyaşlarına hakim olamadı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 91 ülkeden katılan güzellerin yer aldığı yarışmada komedyen Steve Harvey ve süper manken Ashley Graham sunuculuk yaptı.

Gray podyumdaki performansıyla rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Gray podyumdaki performansıyla rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Tacını 2017 Kainat Güzeli Demi Leigh Nel Peters’tan alan Gray böylelikle ülkesine tacı getiren dördüncü isim olmayı başardı.

Gray, tacını eski Kainat güzelinden aldı.

Gray, tacını eski Kainat güzelinden aldı.

Yarışmada en son elemeye kalan Güney Afrika güzeli Tamaryn Green ve Venezuela güzeli Sthefany Gutierrez, son süreçte yarışmaya veda etti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 07:2317.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar