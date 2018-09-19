KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! Tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) okul yönetimlerinin öğrencilerden istekleri aileleri şoke etti, ülkede tartışma konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığının olayla ilgili araştırma başlattığı listede tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü gibi ürünlerin bulunduğu görüldü.

KKTC’de yeni öğretim yılı, okul yönetimlerinin öğrencilerden istekleri nedeniyle tartışmalarla başladı. Bazı okullardan öğrencilere verilen listelerde tuz ruhu, tuvalet kağıdı ve tıraş köpüğü gibi isteklerin yazılı olduğu görüldü. Ürünler için marka da belirtildiği görüldü. ÖĞRENCİLERE “DOKTOR REÇETESİ” KKTC medyası, okulların isteklerini “Böyle eğitim olmaz” manşetiyle verdi. Öğrencilere “doktor reçetesi” gibi istek listesi verildiği belirtilen haberlerde, “Devletin yapması gerekenler öğrencilerden isteniyor. Bu kabul edilemez” yorumları yapıldı. Tepki ve tartışmalar sürürken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın olayla ilgili araştırma başlattığı belirtildi. DHA