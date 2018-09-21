Meksika Devlet Başkanı tarifeli uçakta 3 saat bekledi: Yine de başkanlık uçağını satacağım

Meksika'nın çiçeği burnunda devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önceki gün havaalanında zor anlar yaşadı. Oaxaca'dan Mexico City'e tarifeli uçakla gitmek isteyen Obrador, hava muhalefeti nedeniyle 3 saat uçakta bekledi. Obrador, "Başkanlık uçağına binmeyeceğim" dedi.

Meksika’da yeni Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, bir tarifeli uçakta üç saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi. Oaxaca’dan Mexico City’ye giden Obrador’ın uçağı, aşırı yağışlar nedeniyle üç saat geç kalktı. Solcu lider, uçakta yaptığı açıklamada, “Başkanlık uçağına binmeyeceğim” dedi. Temmuz’da zafer elde ederek başkan seçilen Obrador, Aralık’ta yemin edecek.

2012’de eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen lüks Boeing 787 Dreamliner uçağı iki yıl önce teslim edilmişti. Uçağın 218.7 milyon dolara alındığı açıklamıştı. Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı. Obrador, devlet yönetiminde tasarruf vadederek seçim kazanmıştı.

“BU KADAR YOKSULLUK VARKEN BİNEMEM”

Obrador dün Büyük Okyanus kıyısındaki Huatulco’dan başkente gitmeye çalışırken uçakta bekleyen yüzlerce yolcudan biriydi. Reuters’a göre Obrador, neden başkanlık uçağına binmeyeceğini açıklarken “Bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez” dedi. Obrador’un başkanlık uçağına binmemesi sosyal medyada hararetli şekilde tartışıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Obrador’un hali hazırda satın alınmış olan uçağa binmesi ve zaman kaybetmemesi gerektiğini söylerken, bazı kullanıcılar ise Obrador’u tebrik etti.

GEÇEN HAFTA SKANDAL ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özellikle uyuşturucu kartelleri tarafından her gün yüzlerce insanın öldürüldüğü Meksika, en son geçen hafta dünya basınının gündemine gelmişti. Uçakla ilgili açıklamasıyla gündem olan Obrador, suç örgütlerine savaş açan Meksika’yı şiddet olaylarından temizlemek istiyordu. Aralık 2006’dan beri ülke içinde yaşanan şiddet olaylarında 200 binden fazla insan hayatını kaybederken, sadece geçen yıl 31 binden fazla insan öldürüldü. Geçen hafta, morglarda yer kalmaması dolayısıyla bir konteyner içinde 157 cesedin tutulduğu ortaya çıkmıştı.