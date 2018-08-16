Mnuchin’den yeni Türkiye açıklaması

ABD’den Türkiye’ye yönelik tehdit gibi bir açıklama da ABD Hazine Bakanı Mnuchin’den geldi. Bakan Mnuchin, iki yıldır Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li Rahip Brunson’ın acilen serbest bırakılmaması durumunda ABD’nin Türkiye’ye daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi. Trump’ın kabine toplantısında Mnuchin ”Brunson’ı çabucak serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha çok şey var” dedi.
“TÜRKİYE İYİ BİR DOST DEĞİL”
Bloomberg’te yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump da bugünkü kabine toplantısında Türkiye’nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını belirtti.
DOLAR YİNE YÜKSELİŞE GEÇTİ
Mnuchin’in açıklamasının ardından dolar lira karşısında yine yükselişe geçti. Dolar/TL yeniden 5.90 seviyesinin üzerine çıktı. Kısa süre sonraysa 5.80 seviyesine geriledi.
NE OLMUŞTU?
2016 Kasım ayında terör örgütlerine destek vermek ve casusluk iddialarıyla tutuklanan pastör, bir süre önce ev hapsine alınmıştı. Brunson’ın avukatı tarafından ev hapsine yapılan ise reddilmişti.