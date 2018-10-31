NATO komutanından Rusya’ya mesaj!

"Trident Juncture 18" tatbikatını yürüten NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, tatbikatın NATO'nun gücünü ve tüm müttefiklerini korumaya hazır olduğunu açık şekilde gösterdiğini söyledi.

Foggo, telekonferans yoluyla 25 Ekim’de Norveç’te başlayan ve 7 Kasım’a kadar sürecek “Trident Juncture 18” askeri tatbikatı hakkında basına açıklamalarda bulundu.

“Trident Juncture 18″in ittifakın kabiliyetini ve kapasitesini test etme imkanı sunduğunu belirten Foggo, tatbikat senaryosunda Norveç’in egemenliğinin ihlal edildiğini ve NATO’nun tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5’inci maddesinin işletildiğini anımsattı.

Tatbikatın hava koşullarının oldukça sert seyrettiği Norveç’te yürütüldüğünü kaydeden Foggo, bu durumun müttefik güçlerinin zor koşullarla baş etme konusunda kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sağladığını ifade etti.

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“ASKERİ AÇIDAN BÜYÜK BAŞARI”

NATO’nun “Trident Juncture 18” için 50 bin asker, 250 uçak, 65 gemi ve 10 bin aracı kısa sürede Norveç’e aktardığını söyleyen Foggo, tatbikatın özellikle askeri hareketlilik açısından büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Foggo, “Trident Juncture, NATO’nun hala çok geçerli, güçlü, esnek, cevap verebilen ve dayanışma içinde hareket edebilen bir ittifak olduğunu ve tüm müttefiklerini korumaya hazır olduğunu açık bir şekilde göstermiştir” diye konuştu.

Rusya’nın Norveç yakınlarında uluslararası sularda 1-3 Kasım arasında füze denemesi yapacağına yönelik haberlere ilişkin ise Foggo, bunun tatbikata etkisinin olmayacağını söyledi.

Foggo, “Rusya’nın sorumlu ve profesyonel davranması temel beklentimiz” ifadesini kullandı. AA