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Ruhani Ankara’da! Kritik görüşme başladı…

Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'da bir araya geliyor.

android-time 11:16 4 Nisan 2018
Haberler Dünya
Ruhani Ankara’da! Kritik görüşme başladı…
Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen Astana barış sürecinin üç garantör ülkesinin liderleri olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'da bir araya geliyor.

Üçlü zirve öncesinde CumhurbaşkanıErdoğan, sarayda İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşüyor.

TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yi sarayın kapısında karşıladığı tören basına kapalı gerçekleşti. Ruhani, önce Erdoğan ile ardından da Putin ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Törenin ardından, iki lider Türkiye ve İran bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme sonrasında Suriye konulu “Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

 

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Son güncelleme: android-time 11:2804.04.2018
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