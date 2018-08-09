Sapıklara idam… Herkes cep telefonlarına sarıldı

İç karışıklığın yıllardır devam ettiği Yemen'in başkenti Sana'da dün pedofil ve katiller halkın gözü önünde idam edildi. Yemen'in başkentinde bulunan meydanda önce kalplerine 5 kurşunla infaz edilen sapık katiller daha sonra ibret olsun diye sallandırıldı. Bu sırada etraftaki asker ve sivillerin cep telefonlarına sarılarak olayı anbean görüntülemesi ajansların kadrajına girdi.

Hem Suudi Arabistan ile yaşanan gerilim hem de iç siyasetteki çekişme dolayısıyla yıllardır toparlanamayan Yemen’de dün halkın önünde bir idam gerçekleşti… Başkent Sana’da 10 yaşındaki mOSA sALEH AL-Monthana isimli çocuğa tecavüz edip daha sonra çocuğu hunharca öldüren 3 sapık idam edildi.

Meydana kurulan alana getirilen sapıklar, önce yere yatırıldı. Tek tek alana getirilen sapıklar yerde yatarken, görevliler tüfekle mahkumların kalbine 5 kurşun sıktı. Daha sonra doktorlar saldırganların öldüğünü onaylayınca, alana getirilen vinçler devreye girdi.

Vinçlere asılan sapık katiller halka ibret olsun diye sallandırıldı. Bu sırada çok sayıda sivil ve asker cep telefonuyla yaşananları görüntüledi.