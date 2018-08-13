SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump F-35’ler hakkında kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ülkesi arasında yaşanan gerilime bir yenisini daha ekledi. Trump, ülkesinin savunma bütçesini belirleyen tasarıda yer alan 'F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durduran' belgeyi imzalayarak onayladı. Tasarıya giren bu geçici durdurma kararının gerekçesi olarak ise Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi gösterildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. F-35 savaş uçaklarının yapım aşamasında yer alan ülkelerden biri olan Türkiye, ABD’de üretilen F-35 savaş uçaklarını bir süre daha teslim alamayacak.

ABD’nin 2019 savunma bütçe tasarısında yer alan bir maddeye göre, ABD, Türkiye’ye gönderilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatını geçici bir süreyle durdurdu. Başkan Trump’ın imzaladığı savunma bütçe tasarısı Türkiye ile ABD arasında yeni bir F-35 krizinin doğmasına neden oldu. Bu maddenin tasarıya girmesine gerekçe olarak Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması gösterildi.

90 GÜN SONRA KESİNLEŞECEK

ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na danışarak 90 gün içinde Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir rapor hazırlayacak. Bu rapor doğrultusunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının kalıcı olarak durdurulması da gündeme gelebilecek.

RAHİP BRUNSON DA TASARIDAYDI

Rahip Brunson konusunda hâlâ anlaşmaya varamayan ABD, savunma tasarısında Türkiye’de hapiste olan bütün ABD vatandaşlarının da serbest bırakılmasını talep etti. NASA’da görevli olan ve Türkiye tarafından FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge de savunma yasa tasarısında serbest bırakılması istenen kişilerdendi.