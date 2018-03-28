Son Dakika… ABD’de Trump’a dava izni

Reuters’dan edilinen bilgilere göre; Karar, ABD’nin Maryland Eyaleti Greenbelt bölge hakimi Judge Peter Messitte tarafından alındı. Karara göre ABD Başkanı Trump hakkında, yabancı devletlerden alınan anayasaya göre onaylı olmayan hediyeler ve ücretler hakkında soruşturma açılabilecek. Yapılabilecek yargılamaların ayrıca Başkan Trump’ın Washington’da sahibi olduğu uluslararası otel için de geçerli olacağı açıklandı.
TRUMP’IN OTELİNİN VERGİ İMTİYAZLARINDAN YARARLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Maryland ve DC başavcıları, Trump International Hotel’in işlemlerinin yakındaki otel ve eğlence kuruluşları için rekabet dezavantajına yol açtığını ve Trump’ın otelinin özel vergi imtiyazlarından yararlandığını öne sürmüştü.