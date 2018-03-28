Son Dakika… ABD’de Trump’a dava izni

ABD Başkanı Trump’ın kendi özel işleriyle resmi makamını ayırmadığı için anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada sıcak bir gelişme yaşandı!.. ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi. Maryland Federal Mahkemesi ABD Adalet Bakanlığı'nın bu davayı sona erdirme talebine veto verdi. Bu karar ile birlikte Trump’ın ülke dışındaki kaynaklardan ve Beyaz Saray’a etki etmek isteyen kişilerden aldığı ödemelerin finansal kayıtlarını incelemenin de önünü açacak.

Reuters’dan edilinen bilgilere göre; Karar, ABD’nin Maryland Eyaleti Greenbelt bölge hakimi Judge Peter Messitte tarafından alındı. Karara göre ABD Başkanı Trump hakkında, yabancı devletlerden alınan anayasaya göre onaylı olmayan hediyeler ve ücretler hakkında soruşturma açılabilecek. Yapılabilecek yargılamaların ayrıca Başkan Trump’ın Washington’da sahibi olduğu uluslararası otel için de geçerli olacağı açıklandı.

TRUMP’IN OTELİNİN VERGİ İMTİYAZLARINDAN YARARLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Maryland ve DC başavcıları, Trump International Hotel’in işlemlerinin yakındaki otel ve eğlence kuruluşları için rekabet dezavantajına yol açtığını ve Trump’ın otelinin özel vergi imtiyazlarından yararlandığını öne sürmüştü.