Son dakika gelişmesi… Rus uçaklarının İdlib’de vurduğu noktalar belli oldu

Bütün dünyanın izlediği Suriye'nin İdlib kentinde bugün sıcak saatler yaşanıyor... Rus haber ajansı RIA, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, Rus uçakların İdlib'teki hedefleri vurduğunu duyurdu. Rus yetkililer, sivillerin olmadığı noktaların vurulduğunu açıkladı.

Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib’de sıcak saatler yaşanıyor… Sabah saatlerinde Reuters haber ajansı Suriye ordusunun İdlib’e top ateşi açtığını duyurmuş, muhaliflerin ise ordunun saldırıya başlama ihtimaline karşılık tedbir olarak bir köprüyü daha havaya uçurduğunu aktarmıştı.

Birkaç hafta önce durdurulan İdlib vilayetine yönelik hava saldırıları dün tekrar başlamıştı. Bugün de Reuters haber ajansı, Rus haber ajansı RIA’nın haberini abonelerine servis etti. Rusya Savunma Bakanlığı’na dayandırılan haberde, Rus hava uçaklarının dün gerçekleşen operasyonunun detayları ortaya çıktı. Yapılan açıklamada İdlib’teki hedeflerin vurulduğunu ve bu noktaların sivil yaşamın olmadığı noktalar olduğu ifade edildi.

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