Son dakika haberi… Nepal’de yolcu uçağı düştü!

Onlarca yolcusu bulunan bir yolcu uçağı, Nepal'in Kathmandu Havalimanı'na iniş sırasında düştü. Uçakta bulunan yolcuların ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bangladeş’e ait US-Bangla Havayolları’na ait bir uçak düştü. Tribhuvan Uluslarrası Havaalanı’nda (TIA) iniş sırasında yaşanan kaza sonrasında ağır duman görülürken, görgü tanıkları kazada yaralı ve ölü olabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda asker ve kurtarma ekipleri gelirken TIA sözcüsü Prem Nath Thakur, uçağın iniş sırasında pistten çıkarken yakınlardaki bir futbol sahasına girdiğini duyurdu.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Kazayla ilgili olarak ilk resmi açıklama geldi. Havalimanı yetkilileri, düşen uçakta 67 yolcu bulunduğunu ve bu yolculardan 17’sinin kurtarıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor…