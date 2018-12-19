Son dakika… Trump’tan flaş Suriye açıklaması

ABD basınında çıkan ‘Amerikan askerleri Suriye’den çekilcek’ haberlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu’ açıklamasında bulundu.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etmiş ve haberini Savunma Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırmıştı.
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