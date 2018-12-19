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Son dakika… Trump’tan flaş Suriye açıklaması

Son dakika... Amerikan basınında çıkan 'ABD askerleri Suriye'den çekilecek' haberlerinin ardından ABD Başkanı Trump, "Suriye'de bulunma amacımız IŞİD'i yenmekti' dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 17:33
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan flaş Suriye açıklaması
Son dakika... Amerikan basınında çıkan 'ABD askerleri Suriye'den çekilecek' haberlerinin ardından ABD Başkanı Trump, "Suriye'de bulunma amacımız IŞİD'i yenmekti' dedi.

ABD basınında çıkan ‘Amerikan askerleri Suriye’den çekilcek’ haberlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu’ açıklamasında bulundu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etmiş ve haberini Savunma Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırmıştı.

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Son güncelleme: android-time 18:1019.12.2018
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