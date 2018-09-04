Suriye’den son dakika… Rusya havadan Esad karadan vuruyor! İdlib’de 22 gün sonra…

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün Rus savaş uçaklarının İdlib'i vurduğunu iddia etti. Reuters'ın son dakika haberinde, 22 günlük aranın ardından Rus savaş uçaklarının İdlib'e hava operasyonu gerçekleştirdiği ifade edildi. Kremlin saldırı sonrasında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Militanlar barışı etkiliyor ve bizi tehdit ediyor" ifadesi kullanıldı.

İnsanlık dramının bitmek bilmediği Suriye’de sıcak bir gelişme yaşandı… Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentini bombalamaya başladığını duyurdu. 22 günlük bir aranın ardından gelen bu operasyon öncesinde ABD ve Avrupa, Rusya’yı Esad yönetimini uyarmıştı.

Yapılan açıklamada şu ana kadar Hımeymin üssünden kalkan 3 savaş uçağının en az 20 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

KREMLİN’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Reuters’ın son dakika gelişmesi olarak servis ettiği haberde Kremlin’in açıklamalarına yer verildi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “İdlib’teki militanlar Suriye’deki barışı engelliyor ve Suriye’deki Rus askeri üslerini tehdit ediyor” ifadesi kullanıldı. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, “Trump’ın Suriye’nin İdlib konusundaki uyarısı İdlib sorununun çözümü için doğru yaklaşım değildir. Bölgedeki tehlikeli ve potansiyel olarak olumsuz durumu hesaba katmadan sadece açıklama yapmış olmak için yapmak doğru değil” dedi.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, İdlib’in “terörist yuvası” olduğu ifade edildi. Peskov, “İdlib’in durumu Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bu hafta İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşecek zirvesinin ana konularından biri olacaktır” dedi.

ESAD TANKLARLA VURUYOR

Rusya ve Suriye rejimine ait savaş uçaklarının şu ana kadar İdlib’in Cisir Şugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, Mişek, Mihambel, Katron Çiftliği, Hacı Hamut Çiftliği, Sararif, Cedraya, Beşlamun, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerini hedef aldığı öğrenildi.

Hava saldırılarında şu ana kadar 2 kişinin öldüğü belirtilirken, Keferdin köyünde, bombardımanda yıkılan bazı yerleşim alanlarının enkazında kalanlar olduğu bildirildi. Öte yandan hava saldırılarının düzenlendiği bazı bölgelerin, Esad rejimine ait tanklarla da karadan ateş altına alındığı kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın muhalifleri şu an İdlib vilayetinde yoğun olarak bulunuyor. Son dönemde diplomasi trafiğinin yoğun olarak arttığı Suriye konusunda, İdlib 7 Eylül’de İran, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak zirvede masaya yatırılacak. Bu hafta içerisinde Tahran’da gerçekleşecek zirve bölgeye barışı getirmek için kritik önem taşıyor.