Suriye’den flaş kimyasal hamlesi… OPCW’yu çağırdılar

Hafta sonu Doğu Guta'daki Duma'da yaşanan kimyasal saldırının ardından İsrail'in hava saldırısına uğrayan Suriye'de Esad yönetimi flaş bir karar aldı. Suriye lideri Esad, en az 70 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırı ile ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü çağırdı.

Suriye’de sıcak saatler yaşanıyor… Doğu Guta’nın Duma bölgesinde hafta sonu yaşanan ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadın olmak üzere en az 70 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırı sonrasında bugün Esad rejiminden flaş bir karar geldi.

Kimyasal saldırının ardından başta Türkiye, ABD ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği olayın hemen ardından önceki gece iki İsrail F-15 savaş uçağı Suriye’nin askeri üssünü vurmuştu. Esad yönetimi ve Moskova kimyasal saldırı iddialarını yalanlarken, bugün Şam yönetimi yeni bir açıklama yaptı.

Suriye hükümeti, Doğu Guta’daki Duma kentinde yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Devlet ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına yer verdi. Haberde, Esad rejiminin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) çağırdığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Bazı batı ülkelerinin saldırılarını meşru kılmak için ortaya attığı iddiaların akıbetini kanıtlamak için OPCW ile iş birliğine hazırız” ifadesi kullanıldı.