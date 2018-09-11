Trump’ı anlatan ‘Korku’ piyasaya çıktı

ABD'de eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran Amerikalı ünlü gazeteci Bob Woodward'ın ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazdığı Türkçe 'Korku' isimli kitabı 11 Eylül'de piyasaya çıktı. Kitapta, Trump'ın 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öldürülmesini istediği' iddiasından, Beyaz Saray'da 'ulusal güvenlik kaygısıyla' Trump'ın önünden belgelerin çalındığına dair birçok iddiaya yer veriliyor.

Kitapta ayrıca Trump’ın eski avukatının, Rusya soruşturmasında ifade vermesi durumunda ‘hapse girebileceği’ uyarısında bulunduğu da öne sürülüyor.

‘Korku: Beyaz Saray’da Trump’ adlı kitabın ana konusu, ABD Başkanı Trump’ın, kendisi ve tüm ülke için felakete neden olabilecek ‘dürtülerini kontrol etmek ve felaketleri engellemek’ için yakın çevresinin çevirdiği ‘gizli entrikalar’ olduğu duyurulmuştu.

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ÖNEMLİ BAZI BÖLÜMLERİ POST’TA YAYIMLANMIŞTI

Woordward’ın tanıklar ve olayları bilen kaynaklarla yaptığı yüzlerce saatlik röportajlarından, kaynakların kendisine verdiği toplantı notlarından, günlükler ve resmi belgelerden oluşan kitabın bazı bölümleri The Washington Post gazetesinde yayımlanmıştı.

Kitapta, Trump’ın üst düzey yardımcılarının ‘ulusal çıkarları ve güvenliği koruma’ adına bazı resmi belgeleri Trump’ın imzalamaması veya görememesi için masasından gizlice kaldırdıkları iddia edilirken gazeteci Woodward bunu ‘yönetim kadrosunun darbesi ve sinir krizi’ olarak tanımlıyor.

TRUMP KURMACA DEMİŞTİ

Trump yönetiminde Beyaz Saray’ın işleyişine dair alıntılar bulunan kitapla ilgili konuşan ABD Başkanı Donal Trump, kitap için “Kurmaca” dedi ve gazeteci Woodward’ın kitaptakileri uydurduğunu ve ‘güvenilirlik sorunu olduğunu’ belirtmişti.