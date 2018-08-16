Trump’ı hainlikle suçlamıştı… Eski CIA başkanı için flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de yaptığı görüşmeyi 'hainlik' olarak niteleyen eski CIA Direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, düzenlediği basın toplantısının başında Trump’ın Brennan’ın izninin iptaline ilişkin yaptığı açıklamayı okudu.

Açıklamada, “Ülkemin belirli bilgilerini korumak için bu bilgilere ulaşımı kontrol etmek de dahil olağanüstü bir anayasal sorumluluğum var. Bugün bu sorumluluğumu yerine getirmek için eski CIA Direktörü John Brennan’ın güvenlik iznini kaldırma kararı aldım” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, “Brennan’ın yalanları ve son zamanlarda yaptığı giderek artan öfkeli açıklamaları, ülkenin en sıkı tutulan sırlarına erişimine uygun değil” ifadesiyle devam etti.

Açıklamada ayrıca Brennan’ın ‘dengesiz davranışlar’ içerisinde olduğu savunuldu.

Brennan son olarak Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki’de yaptığı görüşmeyi ‘hainlik’ olarak nitelemişti.

Eski CIA Direktörü Brennan ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu davranışı, Trump’ın ifade özgürlüğünü bastırma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma konusundaki çabasının bir parçası. Bu olay, istihbarat profesyonelleri de dahil tüm ABD’lileri seslerini çıkarmanın bedeli konusunda aşırı derecede endişelendirmeli. Benim prensiplerim izinlerden çok daha fazlasına değer. Pes etmeyeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

Genelde eski CIA direktörleri ve diğer üst düzey ulusal güvenlik görevlilerinin güvenlik izinlerini en azından bir süre daha korumalarına izin veriliyor zira bu kişiler bazı görevler alabiliyor ya da haleflerine danışmanlık yapabiliyor.