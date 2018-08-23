Tükiye-ABD krizinde son dakika! Trump’tan bir skandal hamle daha

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, Trump'tan skandal bir son dakika hamlesi daha geldi... ABD'nin Suriye'deki terör örgütü YPG/PYD'ye destek vermesiyle başlayan gerilimin ardından Trump, bugün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın başına Zeytin Dalı Operasyonu'na karşı olan ABD Donanması'nda görevli Korgeneral Kenneth F. McKenzie Jr.'i getirmeyi teklif etti.

Bugün neredeyse donma noktasına gelen ABD ile Türkiye ilişkilerinde nifak tohumları aslında Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’yi silahlandırması ve eğitmesiyle atılmıştı… O dönemde başta Türkiye olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin karşı çıktığı bu uygulamanın ardından TSK, terör örgütleri IŞİD, PYD/YPG’ye savaş açmış ve sınır güvenliğini korumak için Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlatmıştı.

Zeytin Dalı Operasyonu Pentagon ve Beyaz Saray’ın tepkisini çekerken o dönemlerde peş peşe açıklamalar gelmişti. O açıklamalar arasında Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı en sert tepki dönemin ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli Korgeneral Kenneth F. McKenzie Jr.’dan gelmişti. Zeytin Dalı Operasyonu’nun ABD’nin Suriye’deki varlığını boşa çıkardığını dile getiren McKenzie, TSK’nın operasyonunun kendilerine ve bölgeye zarar verdiğini iddia etmişti…

IRAK OPERASYONUNU YÖNETEN İSİM

McKenzie’nin 25 Ocak’ta yaptığı bu açıklamalardan aylar sonra ABD Başkanı Trump’tan flaş bir hamle geldi. Türkiye ile krizin en büyük sebeplerinden biri olan Donald Trump, bugün McKenzie’yi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) başına getirmeyi teklif etti. ABD’nin Orta Doğu’daki bütün hamlelerinden sorumlu olan CENTCOM’un başında bulunan General Joseph Votel’in yerini birkaç ay içinde doldurması beklenen McKenzie, Senato’dan da onay almak zorunda.

ABD’nin çok satan gazetelerinden Washington Post’un,” Pentagon’un son yıllarda en görünür üst düzey yetkilisi. Basın toplantılarına bakanlığın sözcüsüyle birlikte çıkarak sık sık açıklamalarda bulunuyor” yorumuyla tanıttığı McKenzie, 11 Eylül 2001’deki saldırıların ardından Irak ve Afganistan’a düzenlenen operasyonları yönetmişti.