Venezuela, ekonomik krizden kaçıyor… Komşu ülkelere akın akın sığınıyorlar

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ve hiper enflasyon, elektrik kesintileri ve gıda-ilaç kıtlığı yaşayan milyonlarca Venezuelalı, ülkeyi terk etmeye başladı. Birleşmiş Milletler, Ekvador ve Peru'ya çağrıda bulunurken, bu ülkelerin krizden kaçan Venezuelalıları kabul etmesini istedi. Venezuela polisi ise marketlerin yüksek fiyat vermemesi için devriye geziyor.

Venezuela ciddi bir kriz yaşıyor… Hiper enflasyon, elektrik kesintisi, gıda ve ilaç kıtlığı gibi birçok sorunun yaşandığı ülkede milyonlarca Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 83 bine ulaştığı ülkede fiyatlar sürekli artıyor.

Yaklaşık olarak her 26 günde bir ortalama iki kat artan fiyatlar, halkın gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını giderememesiyle sonuçlanıyor. Bir fincan kahvenin 2.5 milyon bolivar (yaklaşık 61 TL) ettiği ülkede nakitle ticaret durma noktasına geldi.

Birleşmiş Milletler de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Mültecilerden Sorumlu Yüksek Komisyoneri Filippo Grandi, “İhtiyacı olan herkese yardım edilmesi gerekir. Güvenlik ve barınma ihtiyacı olanlara kapılarınızı açın. Ekvador ve Peru 2015’ten beri 1.6 milyon Venezuelalıya kapılarını açtı ve bunun devam etmesi en büyük temennimiz” dedi.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Venezuela’da paranın değer kaybetmesi dolayısıyla Venezuelalılar, alışverişe bir valiz dolusu nakitle gitmemek için dijital bankacılığa yöneldi. BBC’nin Caracas’taki Güney Amerika muhabiri, garsonların bahşiş için hesap numaralarını bıraktığına tanık oldu.

Hükümet 20 Ağustos’ta paradan beş sıfır atarak “güçlü bolivar” yerine “egemen bolivar” para birimine geçti. 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500’lük banknotların yanı sıra iki de madeni para bastı. Yeni para birimi, Venezuela ekonomisinin kötü gidişatını durdurmak için hükümetin “sihirli formül” olarak adlandırdığı “ekonomik önlem paketinin” bir parçası.