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Vücut dili uzmanı: Kim, Trump’a gol attı

Tüm dünyanın gözleri bugün Singapur'daydı... ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmeyi Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan yorumladı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:01 12 Haziran 2018
Haberler Dünya
Vücut dili uzmanı: Kim, Trump’a gol attı
Tüm dünyanın gözleri bugün Singapur'daydı... ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmeyi Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan yorumladı.

Tüm dünyanın merakla beklediği ve yaklaşık 50 yıldır soğuk ilişkiler bir yana hiçbir diplomasi teması olmayan iki ülke Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri bugün başkan düzeyinde adımlar attı. Geçtiğimiz bir yıl içinde kıtalararası balistik füze denemelerinden rakiplerinin fiziksel özellikleriyle dalga geçen açıklamalara çok dalgalı bir süreç geçiren Washington-Pyongyang ilişkileri bugün resmen yumuşadı.

 

İki lider bugün Singapur’da bir araya gelirken Beden Dili ve Mikro Mimik Uzmanı Semih Pehlivan iki liderin pozisyonunu yorumladı. Pehlivan, “Genel olarak bakıldığında görüşme Kim hakimiyetinde geçmiş. Kendinden emin ve cesur bir duruşu var. Trump özellikle pasif durmayı tercih etmemiş ise beden dili olarak çok ciddi gol yemiş” dedi.

Gelelim tarihi zirvenin detaylarına:

DİRSEĞİNİ SİPER ETTİ ÇÜNKÜ…
Kim Jong-un, bu karede adeta siper almış.

Kim Jong-un, bu karede adeta siper almış.

Kim bu fotoda kendinden emin. Trump’a güvenmediği için soL kolunu Trump’a karşı siper etmiş. Trump ise hacim küçülterek mağlubiyeti kabullenmiş.

TRUMP KARŞI ATAK YAPAMAMIŞ

"Kim, adeta Trump'a elini öpsün diye uzatıyor."

“Kim, adeta Trump’a elini öpsün diye uzatıyor.”

Bu iki fotoda Kim elini Trumpın elinin üstünde tutarak ben senden üstünüm mesajı vermiş.

"Kim adeta, elini öptürtmek istiyor gibi duruyor."

“Kim adeta, elini öptürtmek istiyor gibi duruyor.”

Her iki fotoda Trump için büyük bir mağlubiyet. Özellikle ikincisinde Kim adeta elini öptürtmek istermiş gibi tutmuş. Ve Trump maalesef karşı atak yapamamış.

KİM’İN AÇISI YANLIŞ
Burada Kim duruş açısı olarak Trump’tan ayrı yönde. Bu “Seninle ortak noktada kesişme şansımız yok” mesajı verir. Trump ise Kim'e doğru açı vermiş. Dolayısıyla Kim kadar sert değil, ortak noktada buluşma umudu taşıyor.
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Kim burada yine gol atmanın keyfini yaşıyor. Trump sol eliyle Kimi tutarak karşı hamle yapmış ama geç kalmış. Trump’ın yüzünde kızgınlığı Kim’de ise mutluluğu çok net görüyoruz.

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Son güncelleme: android-time 11:0912.06.2018
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