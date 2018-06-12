Yunanistan Dışişleri Bakanın’dan Erdoğan’a ilginç destek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'karizmatik bir lider' olduğunu söyledi. Bakan ayrıca Türkiye'deki muhalefeti eleştirirken, CHP'nin 18 Türk adasını Yunanistan'ın işgal ettiğine dair iddiasını da eleştirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kontra televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'deki muhalefet partilerini eleştirdi. Kotzias, “Aslında Türkiye ile sorunumuz bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefet bulunmakta. Bana göre Erdoğan daha tutarlı ve daha karizmatik bir lider” yorumunda bulundu.

CHP’NİN ‘ADALAR İŞGAL EDİLDİ’ İDDİASINA YANIT VERİ

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Ege denizinde 18 Türk adasının işgal edildiğine ilişkin iddiaları için, “Bu adalarla ilgili konuyu açan aslında muhalefet” açıklamasında bulunan Kotzias, seçimlerin demokratik bir şekilde yapılarak Türk halkının sevdiği kişiyi seçmesini temenni etti. İHA