AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri ve detaylar…

Dışarıdan üniversite eğitimi almak isteyenler için önemli tarihler yaklaşıyor. Peki Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF için bazı önemli tarihler merak ediliyor, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

AÖF kayıtları tamamlandı şimdi ikinci üniversite ve kayıt yenileme tarihleri geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar geçtiğimiz haftalarda kayıtları tamamladılar, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecekler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.

KAYIT YENİLEMEDE 4 ADIM DETAYI

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

-Derslerini seç

-Ücretini öde

-Otomasyondan kaydını kontrol et

-Kitaplarını bürodan al

İNTERNETTEN BAŞVURU YETMİYOR!

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.