Danıştay’dan flaş ‘Andımız’ kararı: Okutulsun!

Öğrenci Andı'nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.

8 Ekim 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı, Danıştay’ın kararı ile geri döndü. Danıştay, “Öğrenci Andı okutulsun” dedi. Öğrenci andının kaldırılmasını aynı gün yargıya taşıdıklarını söyleyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Danıştay 8. Dairesi Türk Eğitim-Sen'in Öğrenci Andı ile ilgili açtığı davayı görüştü ve Öğrenci Andı'nı kaldıran işlemi hukuka aykırı buldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı uygulaması ve okullarda yeniden Öğrenci Andı'nı okutması gerekmektedir” dedi. Geylan, kararın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na başvururak, yönetmelik değişikliği istediklerini, okullarda yeniden okutulması için yazılı başvuruda bulunduklarını söyledi.

AİDİYETİ VE BAĞLILIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Danıştay 8. Dairesi’nın 2018/2319 numaralı kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Metinde yer alan kavram ve ilkeler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin Kanun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır. Öğrenci Andı adlı bu metin zaman içinde değişikliklere uğramakla birlikte öğrencilere öğretilmek ve davranış biçimi olarak kazandırılmak istenilen değerlere ilişkin kavram ve ilkelerde bir değişiklik olmadan uzun yıllar okullarda okutulmuştur. Uyuşmazlık bu açıklamaların ışığı altında değerlendirildiğinde; yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirmeyi, onların milli, manevi ve kültürel değer oluşumuna katkı sağlamayı amaçlayan ve uzun yıllardır okutulan bu metnin yürürlükten kaldırılmasının hukuken geçerli sebeplere dayanması gerektiği tartışmasızdır.

KABUL EDİLEBİLİR GEREKÇESİ YOK

Bu metnin; dayanağını teşkil eden Yasal ve Anayasal kurallarda, bir değişiklik olmadığı gibi bu kuralları şekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal değer yargılarımızın ve ilkelerimizin değişmesi ya da değiştirilebileceğinin kabulü de mümkün değildir. Bu durumda, içeriği itibariyle milli eğitim sistemimizin temel amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye katkı sağlar niteliği bulunan, dayanağı kural, ilke ve kavramlarda herhangi bir değişiklik bulunmayan öğrenci andının, herhangi bir kabul edilebilir gerekçeye dayanılmaksızın kaldırılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

HAKLI VE HUKUKİ TEMELLERE DAYANMIYOR

Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibariyle sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir”

Genel Başkan Talip Geylan, “Kararda dava konusu edilen ‘Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin' yürürlükten kaldırıldığı, ancak yeni yönetmelikte de öğrenci andına yer verilmediği belirtilerek, “Menfaat ihlalinin ve hukuka aykırılık iddialarının devam etmekte ve geçerli olduğunun kabulü ile işin esasının incelenmesi gerekli görülmüştür” denildiğini de kaydetti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bu yargı kararıyla birlikte Öğrenci Andı'nın yeniden okullarda okutulmasının bir gereklilik ve zorunluluk olduğunu da söyleyerek, Öğrenci Andı'nın okullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na da yazılı başvuruda bulunduklarını da açıkladı.

Geylan, “Bazı marjinal çevrelerin Öğrenci Andı'nı ırkçı olarak itham eden söylemleri bu kararla birlikte çöp olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı, milli varlığımızla sorunu olan, Türk milli kimliğine alerji duyan bu ayrılıkçılara geçit vermemeli, toplumuzun büyük çoğunluğunun sesine kulak vererek, Danıştay'ın bu kati kararı doğrultusunda Öğrenci Andı'nın yeniden okullarda okutulmasını sağlamalıdır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a sesleniyoruz: “Türküm, doğruyum, çalışkanım diye haykıran, “Varlığım; Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!” demekten gurur duyan çocuklarımıza Öğrenci Andımızı yeniden armağan edin!” diye konuştu.