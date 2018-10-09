2 şirket konkordato istedi, 1 şirket süreyi uzattı

Konkordato ilan eden firmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bugün Gebze ve İstanbul'da bulunan iki şirket konkordato isterken, yine Gebze'de bulunan bir şirketin konkordato süresi uzatıldı.

Konkordato haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul’da bulunan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bortruck Lojistik konkordato istedi. Gebze’de çelik endüstrisinde faaliyet gösteren Çel-Mer’in konkordato süresi uzatılırken, ofis malzemeleri satan Maya Kırtasiye’de konkordato başvurusunda bulundu. Çel-Mer kimdir? ÇEL-MER Çelik Endüstrisi AŞ, 1986’da İstanbul Bayrampaşa'da haddehane olarak üretime başladı. Bugün 95.000 metrekare açık, 30.000 metrekare kapalı alan üzerinde Gebze/Kocaeli bölgesinde yarı kontinü modern bir haddehane, kabuk soyma, taşlama ve soğuk çekim olanaklarını kullanarak faaliyetini sürdürüyor.



İran, Suriye, Lübnan, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan ve benzeri komşu ülkelerin yanı sıra Almanya Fransa ve İtalya gibi Avrupa topluluğu ülkelerine de fiilen ihracat gerçekleştiriyor. Çel-Mer’in konkordato süresi 27 Eylül 2018 tarihinde 2 ay daha uzatıldı. Bortruck Lojistik kimdir? 1997’de Hamle Nakliyat ismiyle faaliyete başlayan Bortruck Lojistik, günümüzde de faaliyetlerine devam ediyor. Maya Kırtasiye kimdir? Maya Kırtasiye 20 yıldır ofis malzemeleri satıyor. Maya Kırtasiye’nin konkordato süreci 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren başladı. İLGİLİ HABER 11 soruda konkordato



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