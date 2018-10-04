200’lük banknotun alım gücü 58 TL’ye düştü

Yazarımız Murat Muratoğlu, enflasyonun kriz yıllarına geri döndüğünü belirterek, “16 yıl sonra başladığımız yere döndük ama bu sefer elimizde ne Telekom var ne Tüpraş ne de bankalar. Altından kalkamayacağımız borçlar ve duble yollar yadigar kaldı” dedi.

Muratoğlu, “Enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş! Kimin beklentisiymiş? Pazara, markete gidenler için şaşırtmayan bir enflasyon oranı açıklandı. Sahi fiyat artışlarını kime şikayet edecektik? Zabıtayı mı arayacaktık? Zam yapan devletse ne yapacaktık?” diye konuştu. 2005 yılında tedavüle giren 200 liralık banknotun alım gücünün 58 liraya düştüğünü söyleyen Muratoğlu, “O yıl 100 liralık mal alabiliyorken bu yıl aynı parayla sadece 29 liralık alışveriş yapabiliyorsun. Enflasyon dediğin budur. Cebindeki parayı kemirir, bitirir. Rakamlar malumun ilanı oldu” dedi.

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