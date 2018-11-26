2010 yılından itibaren uygulamada olan aile hekimi uygulaması ile vatandaşlar yaşadıkları yerlerde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile hekiminin kim olduğunu kolaylıkla öğrenebilmektedir. Peki, aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Türkiye'de pek çok hizmet artık elektronik ortamda yapılmaktadır. Bunlardan biri de aile hekimi sorgulama işlemidir. Şimdi, aile hekimi sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabını detayları ile anlatmaya çalışalım…

AİLE HEKİMİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hangi aile hekimine bağlı olduğunuzu öğrenmek için elektronik ortamdan aile hekimi sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Daha önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü hizmet vermekteydi. Aile hekimim kim? sorusunu soran vatandaş https://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresi üzerinden aile hekimi sorgulama işlemi yapabiliyordu. Ancak aile hekimi sorgulama işlemi bu adres üzerinden taşındı. https://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/ adresi üzerinden aile hekimi sorgulama işlemi yapmaya çalışan vatandaşlar ekranda “Aile Hekimi Sorgulama e-Devlet üzerinden devam etmektedir. Önemle duyurulur.”uyarısı ile karşılaşacaktır.

E DEVLET AİLE HEKİMİ SORGULAMA İŞLEMİ

Aile hekiminizi öğrenmek için (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden girmeniz yeterlidir. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra sorgulama butonuna “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” yazıp aile hekiminizi öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada karşınıza çıkan ekranda aile hekiminiz kim olduğu, aile hekimliği bilgisi ve adresi yer almaktadır.

SMS İLE AİLE HEKİMİ SORGULAMA İŞLEMİ

Sağlık Bakanlığı sistemi, e-Devlet sistemi dışında SMS ile de aile hekiminizin kim olduğunu öğrenmek mümkündür. SMS ile aile hekimi sorgulama işlemi için hattınızın hangi operatöre bağlı olduğuna göre farklı numaralara SMS atmanız gerekmektedir. İşte SMS ile aile hekimi sorgulama yöntemi:

TURKCELL Aile Hekimi Sorgulama

TURKCELL hattı kullanan vatandaşlar aile hekimi sorgulama işlemi için “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” (AH 12312312312) yazdıktan sonra “7777”veya “6998” numaralarına kısa mesaj göndermelidir. Ancak yapılan bu işlem ücretsiz değildir.

Türk Telekom Aile Hekimi Sorgulama

Türk Telekom hattı kullanan vatandaşlar aile hekimi sorgulama işlemi için “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp “5115” veya “6998” numaralarına kısa mesaj göndermelidir. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra aile hekimi bilgileri telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilmektedir.

VODAFONE Aile Hekimi Sorgulama

Vodafone hattı kullanan vatandaşlar “5115” numarasına “HEKIM T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp kısa mesaj (SMS) yolladıktan sonra kısa süre içerisinde aile hekimlerini öğrenebilirler.

AİLE HEKİMİNİZ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde yer alan “Bakanlık kendi planlaması dahilinde, hastaların kaydını istediği hekimden silip kendi uygun gördüğü hekime alabilir.” şeklindeki ifadeye dikkat çeken İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, bu uygulamanın hastalar ve hekimler için sıkıntıya yol açabileceğine değindi.