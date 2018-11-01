Piyasayı canlandırmak için KDV ve ÖTV indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yeni vergi indirimlerini açıkladı. 1.6 motor araçlarda 15 puan ÖTV indirimi yapıldı. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı. İndirimler 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bütçe açığının artacağı endişesiyle dolar/TL 5.60'a kadar yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Denetim Kurulu strateji değerlendirme toplantısında şunları söyledi:

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için Vergi Denetim Kurulu’nu yeniden kurgulayacağız. Vergide hedefimiz çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim sistemini temin etmek. Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağladık. Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısı 2 bin 500’ü aştı.

Bakan Albayrak vergilerde yapılan indirimleri şöyle sıraladı;

– 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.

– Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.

– Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18’den yüzde 1’e düşecek.

– Mobilyada KDV yüzde 18’den 8’e inecek.

– Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.

– Konuttaki yüzde 18’den 8’e indirilen KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Uygulama 31 Ekim’de sona eriyordu. Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna dek devam edecek.

– İndirimler yıl sonuna kadar devam edecek.

500 BİN ADET DAHA FAZLA SATMASI GEREKECEK

Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek.