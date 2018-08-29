Almanya’da 440 bin işi Almanlar yapamıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün hesabına göre ülkenin pek çok beyaz yakalı çalışana ihtiyacı var. 1.2 milyon işçi açığı olan Almanya'daki 440 bin işi karşılayacak Alman yok. Göçmen politikası beyaz yakalılar adına esnetiliyor.

Financial Times’ın haberine göre; Mülteci politikasını yeniden gözden geçiren Almanya'da 1.2 milyon işin çalışan beklediği belirtiliyor.

Financial Times'ın Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) derlediği verilere göre söz konusu işlerin 440 bininin Alman insan gücü havuzundan karşılanamayacağı ifade ediliyor.

IW ekonomisti Alexander Burstedde, “Almanların dolduramayacağı pozisyonların arasında bilgisayar mühendisliği ve genel mühendislik gibi alanlar da var. Bu ciddi bir sorun bizim için” diye konuştu.

Rastatt yakınlarında bir nakliye şirketi işleten Herbert Striebich işçi bulmanın kendisi için çok zor olduğunu söylüyor. Striebich, “Her gün bizimle çalışmak isteyen firmalardan iş teklifleri alıyoruz fakat şu sıralar bunları geri çevirmek zorunda kalıyorum. İşe alacak insan bulmanın ne kadar zor olduğuna inanamazsınız” diyor.

Almanya'nın yeni göçmen yasası daha fazla beyaz yakalıyı ülkeye çekmeyi hedefliyor. Ülkedeki aşırı sağcı parti AfD ise buna karşı.

AfD Parlamento Grup Başkanı Alice Weidel söz konusu düzenlemelerin ülkeye çok daha fazla göçmen alacağını söylüyor ve piyasada iş gücü fiyatlarını aşağı çekeceği görüşünde.