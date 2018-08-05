Altın fiyatları adım adım yükseliyor… 5 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları ne durumda?

Döviz yükselirken altın fiyatları da onu takip ediyor. Özellikle küçük yatırımcının anbean takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor. Gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 198,27 lira, satış fiyatı ise 198,35 lira oldu. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasının ardından dolar tarihi zirveyi gördü ve yükselişini sürdürüyor, altın fiyatları da dövizle birlikte yükseliyor. Vatandaşların ve yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gelen soru altın fiyatlarının ne kadar olduğu oluyor… Gündemdeki birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları, son günlerde yükselişini sürdürüyor. İşte altın fiyatlaırnda son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

198,27 liradan alınırken, 198,35 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 317,16 liradan alınırken 324,58 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 632,33'den alınırken 649,16 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.300,00 liradan alınıp 1.313,00 liradan satılıyor.

KUYUMCU DÜKKANLARI KAPANDI LOKUMCU OLDU

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi Kapalıçarşı’da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor. Son 2 yılda Kapalıçarşı’da 41 kuyumcu dükkanı kapanırken, hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek, “El değiştiren 100’ün üzerinde işyerimiz var. Bugüne kadar Kapalıçarşı’da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular oldu. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı” dedi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.