Araç sorgulama nasıl yapılır? Plakadan araç sorgulama işlemi…

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte ya da bayram tatilleri öncesinde 2. el araç piyasasında canlanmalar da başlamış olur. Araç alım satımları en yoğun zamanlarını yaşar. İnsanlar bütçelerine göre alabilecek en temiz ve hasarsız arabanın peşine düşerler. İşte bu yüzden aracın hasarlı ya da hasarsız olduğunu sorgulatmak çok önemlidir. Peki araç hasar sorgulama nasıl yapılıyor? Plakadan araç sorgulama işlemi nedir? İşte tüm yönleriyle araç sorgulama...

İkinci el araç satın alırken bilmeniz gerekenlerin en başında aracın durumu gelir. Bu yüzden alacağınız aracı en ince detayına kadar sorgulamanız önem taşır. Bu sorgulama sayesinde ikinci el otomobil almak isteyenler seçtikleri aracın tüm hasar geçmişine, kaza tutanaklarına, arabanın kasko bilgilerine, trafikte bulunduğu süre boyunca ne kadar kaskolu olduğuna, aracın kaç defa el değiştirdiğine ve en son sahibinin kim olduğu gibi bilgilere plaka sorgulama yaparak ulaşabilir.

Araç plaka sorgulama işlemleri; SMS, e Devlet, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Şimdi bu sorgulama işlemlerini tek tek öğrenelim…

ARAÇ PLAKA SORGULAMA-SMS NASIL YAPILIR?

Bir aracın hasar geçmişini öğrenmek, kaza sorgulama yapmak için SMS yolunu kullanabilirsiniz. SMS yöntemi oldukça kolay ve pratik.

Plaka sorgulatma yapmak için araştırdığınız aracın plakasını birleşik bir şekilde yazdıktan sonra tüm operatörlerden 5664'e “PARCA PLAKA” yazıp SMS göndermeniz yeterli. SMS hizmet bedeli 7 TL ile ücretlendirilir. Bu sayede aracın değişen parçası olup olmadığı bilgisine ulaşılır. Örnek; PARCA 34SF2763

Ayrıca cep telefonunuzdan “DETAY boşluk PARCA” yazarak aracın trafiğe çıkış tarihi, kaskolu ve kaskosuz gün sayısı, son sahiplik süresi bilgilerini de görebilirsiniz. Araç plaka değiştirmiş olsa bile sorgulama sonucunda hasar geçmişine ulaşabilirsiniz. Bunlar dışında SMS ile araç detay sorgulama, trafik sorgulama, kasko sigorta durumu sorgulama ve poliçe sorgulaması da gerçekleştirebilirsiniz.



ARAÇ PLAKA SORGULAMASI E DEVLET’TEN NASIL YAPILIR

E Devlet üzerinden Araç plaka sorgulama işlemi yapmak isteyenler turkiye.gov.tr internet sitesine e-Devlet şifresini kullanarak yapabilmektedir. e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubesinden temin edebilirsiniz. e-Devlet sisteminde sisteme giriş sayfasında “e-Devlet şifresi ile giriş”, “mobil imza ile giriş”, “elektronik imza ile giriş” ve “T.C. kimlik kartı ile giriş” yöntemlerinden herhangi birisini kullanabilibilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler kategorisindeki Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online araç sorgulama ekranından sadece araç plaka bilgisini girerek aracın tüm yasal ve güncel bilgilerine ulaşabilmek mümkün.

ARAÇ PLAKA SORGULAMA- SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ

Aracınızın hasar kaydına yönelik bilgi almak istiyorsanız, bu konuda en iyi kaynak Sigorta Gözetim ve Bilgi Merkezi (SGBM) resmi web sitesi olacaktır. SGBM resmi web sayfasından üç farklı yöntemle, T.C. kimlik numaranızı ve aracın plaka plakasını yazarak hasar kaydı sorgulama işlemi yapıp hasar durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

ARAÇ PLAKA SORGULAMA-EGM NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden plaka sorgulama yapılabilmesi için egm.gov.tr internet sitesine girilir. Ardından “Trafik Cezası ve Otopark Sorgulama” bağlantısına tıklayarak açılan ekranda, ad, soyad, T.C. kimlik numarasını istenen yerlere girdikten sonra aracın son bir yıllık trafik cezaları görülebilir.

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