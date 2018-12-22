Hariri, Türk Telekom’dan istifa etti

Türk Telekom'un yeni yönetim kurulu belli oldu. Buna göre iki Lübnanlı şirketten istifa etti. Yerlerine kıdemli bankacılar atandı.

Türk Telekom’un sahibi olan Lübnanlılar bankalara (Ağırlıklı olarak Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası) borçlarını ödemedikleri için şirketi bankalara bırakmak zorunda kalmışlar bu arada Türk Telekom’un içini görülmemiş bir soygunla boşaltmışlardı. Şimdi bu Lübnanlılar görevlerinden istifa etti.

Mohammed Hariri, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Hariri’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Hakan Aran, Cenk Serdar’ın yerine Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani’nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Eyüp Engin atandı.

Eyüp Engin

Eyüp Engin, 1978 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Akbank’ta göreve başladı. Teftiş görevinden sonra Hazine, Uluslararası Bankacılık, Yurtdışı Finansal Kurumlar alanlarında Bölüm Müdürü olarak görev yapmış olan Eyüp Engin, 1996’da Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, akabinde Uluslararası Bankacılık ve Yurtdışı Finansal Kurumlar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmiş. Temmuz 2007’de şimdiki görevi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanan Engin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.

Hakan Aran

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 1999 yılında Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2002 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğüne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğüne atandı. 17 Temmuz 2008 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Muammer Cüneyt Sezgin

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora programı mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yaptı. 2001 yılında Garanti Bankası’na katılan Dr. Sezgin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Güvence Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı yanı sıra Garanti Bank S.A. (Romanya), Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. adlı iştiraklerde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak da görev yapmakta. Öğretmen Akademisi Vakfı ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) Mütevelli Heyeti Üyesi olan Dr. Sezgin, 30 Haziran 2004 tarihinden beri Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl.

RESMİ DEVİR YAPILDI

Öte yandan Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna önemli bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ojer Telekom’un Türkiye’deki bazı bankalara olan borcu nedeni ile yüzde 55 hissenini devri yapıldı.

Konuya ilişkin Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamada “Şirketimiz hissedarlarından Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin, Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ’a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatma platformunda 15.08.2018, 17.08.2018 ve 29.08.2018 tarihlerinde açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirketimize herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti” denildi.