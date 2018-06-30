Avrasya Tüneli ücretlerine zam geldi

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. 1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyla geçerli olacak ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL'den 23,30 TL'ye, minibüsler için ise 28,80 TL'den 34,90 TL'ye yükseldi.

İstanbul’da iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’ne zam geldiği duyuruldu. Yeni zamlara göre, otomobiller 19,20 TL yerine 23,30 TL, minibüsler ise 28,80 TL yerine 34,90 TL ödeyecekler. Yeni zamlı ücretler 1 Temmuz tarihi itibariyle geçerli olacak.

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GEÇİŞ GARANTİSİ DEVREDE

Tüneli yapan firmaya geçiş garantisi verilmesiyle sıkça gündeme gelen Avrasya Tüneli’nden, Ocak 2018 tarihine kadar 15 milyon kişinin geçtiği açıklandı. Ancak devlet yüklenici firmaya 25,6 milyon geçiş garantisi vermişti. Yani arada kalan yaklaşık 10 milyon geçiş garantisi devlet tarafından yüklenici firmaya ödenmiş oldu.