Avrasya Tüneli’nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti

İstanbul'da 20 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçiş yaptı. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli'ne hazine tarafından verilen garantisi ise yıllık 25.6 milyon araç. Yani iki yılda tünelden geçen araç sayısı devletin verdiği garantinin 20 milyon altında. Aradaki fark da Hazine'den yani vatandaşın cebinden çıkıyor.

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren kara yolu olan Avrasya Tüneli´nin açılışının 2´inci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı.Tünelden bu yılın ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı. 2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.

400 kamerayla 24 saat izlenen ve AFAD, itfaiye, ambulans ve emniyet birimleri ile kesintisiz koordinasyon sağlanan tünelde 50´den fazla personelle arıza veya kaza gibi olaylara anında müdahale ediliyor. Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi´nden yapılan takipte 2018 yılında ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 1 dakika 57 saniye, olay sonlandırılma süresi ise ortalama 12 dakika 36 saniye olarak gerçekleşti.

1.2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU, YAP-İŞLET DEVRET MODELİ İLE HİZMET VERİYOR

Toplam 1. 2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap işlet devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye’den Yapı Merkezi ve Güney Kore’den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.

9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte inşa edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlendi.