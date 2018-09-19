Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticarette fırsatçılık ve stokçuluğun engellenmesi kapsamında önemli açıklamalar yaptı. Yerli üretim logosu tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Son dönemde denetimlerde 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 üründe gramajla oynama tespit edildi" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, yerli üretim logosunu tanıttı, “Son dönemde denetimlerde 131 firmanın bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi” dedi.

Son 2 haftada tüketicilerden ALO 175 hattına yaklaşık 18 bin başvuru yapıldığı bilgisini paylaşan Pekcan, “Biz de denetimleri artırdık.” dedi.

Pekcan, “Spekülasyon yoluyla üretici ve tüketicimize zarar vermek isteyenlere izin vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, dün duyurulan ‘ürün etiketlerine yerli logo’ koyulması ile ilgili olarak ise, “Yabancı firmaların Türkiye’de ürettikleri ürünler de yerlidir, onlar da yerli üretim logosunu kullanacak.” bilgisini paylaştı. İşte yerli üretim logosu:

AA