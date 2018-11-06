İstanbul'un banliyö treninin açılışı yine ertelendi. Beş yıldır gelmeyen trenin açılışı 2018 yıl sonu olarak açıklanmışken 2019 başına kaldı. 17 Ekim tarihinde hattın durumunu bakanlığa sormuş ve yanıt alamamıştık.

5 yıldır seferleri yapılmayan açılışı geciken İstanbul’un eski banliyö treninin en son 2018 yılı sonunda açılacağı ifade edilmişti.

Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada bu hattın tekrar ertelendiği ortaya çıktı.

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Bakan Turhan, “Pendik-Ayrılıkçeşme arası 24 kilometre, Kazlıçeşme-Halkalı arası 19 kilometre, çalışmalar devam ediyor. 2019 yılı başında bu kesimleri işletmeye açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Turhan, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, İstanbul Banliyö Hattı çalışmalarıyla ilgili, “Yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız” diye konuşmuştu.

HATTIN DURUMUNU SORMUŞTUK

Sozcu.com.tr olarak hattın durumunu 17 Ekim Çarşamba günü Ulaştırma Bakanlığı’na sormuş ve sorularımıza yanıt alamamıştık.

İstanbul Banliyö Treni (B1) 2013 yılında son seferini yaptıktan sonra yenileme çalışmaları için durmuştu. İnşaatı yapan firmanın yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı inşaat birkaç kez durdu. Halkalı-Sirkeci arası hatta oturan vatandaşlar 5 yıldır ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.