Bayramda altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 23 Ağustos 2018 güncel altın fiyatı

Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? sorusu ekonomide gündem olmayı sürdürüyor. ABD ile olan yaptırım gerilimi önce dolar sonra da altın fiyatlarına yansımış ve fiyatları yükseltmişti. Karşılıklı alınan yaptırım kararları Kapalıçaşı'daki altın fiyatının da yükselmesine neden olmuştu. İşte bayramdaki yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

Güncel altın fiyatları haberimizde. Amerika ile olan yaptırım gerilimi altın fiyatlarını yükseltmiş Kurban Bayramı öncesi düğüne gidecekler ve yatırımını altına yapan yurttaşlarımızı güncel altın fiyatlarını merak etmesine yol açmıştı. Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 231,14 TL satış fiyatı ise 231,15 TL. İşte ayrıntılar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

231,14 liradan alınırken, 231,15 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor

YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.