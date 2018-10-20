Çelik devi konkordato istedi

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan inşaattan bir konkordato haberi daha geldi. 1994 yılından beri sektörde bulunan ve aralarında havaalanı projelerinin de bulunduğu bir çok önemli projeyi hayata geçiren, KSC Yapı ve İNADA Çelik konkordato talebinde bulundu.

1994 yılında inşaat sektörüne giren ve aralarında Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali, Milas Bodrum Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali ve Bodrum’da bulunan Metro market binasının da olduğu bir çok projeye imza atan KSC Yapı ve İNADA Çelik konkordato talebinde bulundu.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/569 esas sayılı kararında KSC Yapı ve İNADA Çelik hakkında geçici mühlet kararı verdi.

1994 YILINDA KURULDU

İnşaat sektörüne 1994 yılında İNADA İnşaat olarak başlayan firma 2008 yılına kadar ulusal ve uluslar arası kurumsal firmalara ait birçok sanayi ve endüstriyel tesis inşaatları ile akaryakıt istasyonları ve altyapı inşaat ve taahhüt işlerini tamamladı.

Çoğunlukla anahtar teslim endüstriyel ve sanayi tesisi taahhüt işleri yapan firma 2008 yılında İTOB Organize Sanayi Bölgesinde 5000 metrekarelik kendi arsası üzerine 3500 metrekare kapalı alana sahip entegre yapısal çelik üretim fabrikasını hizmete açmıştı. Şirket daha sonra unvanını İNADA Çelik olarak değiştirmişti.

BİTEN PROJELER HANGİLERİ?

KSC yapının bugüne kadar yürüttüğü işler arasında şu projeler bulunuyor: BMC tesisleri çevre çiti uygulaması, Uşak Özdilek AVM inşaatı, DYO depo binaları, Tesco Kipa biraları, MNG Kargo Ana Dağıtım Binası.

DÖRT PROJE DEVAM EDİYOR

Firma hali hazırda Group Atlantic ilave üretim tesisi, CMS’nin iki fabrikasının inşaatı, Ankara etlik entegre sağlık kampüsü projesi ve Ayvalık margarin üretim tesisleri gibi projelerine devam ediyor.

Sozcu.com.tr’nin ulaşmaya çalıştığı KSC yetkilileri telefonlara cevap vermedi.

ABD YERİNİ UZAK DOĞU ALDI

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Trump’ın Türkiye’ye çelik yaptırımının ardından Türkiye’nin kayıplarını Uzakdoğu pazarı ile kapattığını söyledi. Aslan, “İhracatımız üç ayda yüzde 40 arttı. ABD’ye durdu ama Uzakdoğu pazarı var. Ekim ayının 20’sindeyiz ihracat 12 milyar dolar seviyesinde. 16 milyon ton satıldı” diye konuştu. Aslan iç pazarda daralma olduğunu da sözlerine ekledi.