Devlet Marmaray’da döviz kurbanı

Bir soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan itiraf etti. Turhan, Marmaray’da sözleşme gereği ödemelerin Euro üzerinden yapıldığını belirterek, “Kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu yok” dedi.

İstanbul'daki banliyö hatlarını iyileştirme amacıyla başlatılan Marmaray Projesi'nde devlet döviz kurbanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin sözleşmesinin, AB fonları çerçevesinde Euro üzerinden yapıldığını belirterek, “Sözleşmenin yapısı dolayısıyla kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu söz konusu değildir” dedi. Bakan Turhan, projenin 2015'te bitirilmesi öngörüldüğü halde bitirilmemiş olması konusunda da hukuki sorunların, yaşanan bazı problemlerin ve kazı sırasında bulunan arkeolojik eserlerin gecikmede etkili olduğunu vurguladı.

TEK TARAFLI YAPAMAYIZ

Cahit Turhan, önce 2015'te bitmesi beklenen banliyö hattının neden hâlâ bitirilemediğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, “Son dönemdeki dövizdeki yükselişin hattın yapımına ekleyeceği maliyet hesaplanmış mıdır? Eğer hesaplanmışsa bu maliyet, vatandaşın verdiği vergilerden mi yoksa yüklenici firmanın fedakarlığıyla mı çözülecektir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Banliyö hatlarını iyileştirme işlerini kapsayan Marmaray Projesi CR3 sözleşmesi, Avrupa Birliği tarafından temin edilen dış kredi ile finanse edilmiş uluslararası bir sözleşme olmak üzere, dış finansman temini şartları nedeniyle sözleşme kuru Euro'dur. Sözleşme gereği ödemeler de bu kredi fonundan yapılmaktadır. Sözleşmenin yapısı dolayısı ile kur farkından dolayı işverenin, sözleşmenin hak edişinde tek taraflı olarak değişiklik yapmak gibi bir tasarrufu söz konusu değildir.”

Bütçe revizyonları yapıldı

“İstanbul halkının mağduriyet yaşamaması için mümkün olan tedbirleri almıştır” diyen Bakan Turhan, şunları da belirtti:

“Marmaray Projesi CR3 Sözleşmesi kapsamındaki banliyö hatlarının Pendik Bölgesi'ndeki yeraltı otopark projesi ve Bostancı tünelleri projesi başta olmak üzere ilgili yerel yönetimlerin ve İBB'nin talepleri doğrultusunda belediyelerin projelerine entegrasyonunu temin edebilmek için verilen değişiklik emirleri ve TCDD'nin talebi üzerine Ek Anlaşma No.5 ile Haydarpaşa Gare sahasına bağlantı ve Haydarpaşa Gare sahasının tevsiatı işlerinin projemiz kapsamına dahil edilmesi neticesinde olağan olarak sözleşme bütçesinde ve CR3 sözleşmesine bağlı olarak müşavirlik sözleşmesinde bütçe revizyonları yapılmıştır.”