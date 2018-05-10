Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması hesaplama nasıl yapılır?

Doğum yapan kadınların çalışamadıkları dönemleri prim ödeyerek emekliliğe hak kazanabilmeleri için tanınan Doğum borçlanması nasıl yapılır? Doğum borçlanması kaç gün yapılır? Doğum borçlanması nasıl hesaplanır? İşte tüm bu sorularınıza yanıtlar...

Kadın çalışanların ilk defa sigorta tescil tarihinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Erkeklerde askerlik borçlanmasının benzeri olan doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması kaç gün yapılır? Doğum borçlanmasının şartları nelerdir? Doğum borçlanması nasıl hesaplanır? Merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum Borçlanması bir hizmet borçlanması türüdür. Kadın çalışanlara sigorta, bağkur ya da diğer kapsamlardaki başlangıç tarihinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yaparak bu günleri hizmetten saydırmasına olanak sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüsü fark etmeksizin bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapma hakkına sahiptir. 4/a'lı, 4/b'li ve 4/c'li, yani SSK'lı, Bağ Kur'lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ GÜN YAPILIR?

Doğum borçlanması, sigorta giriş tarihinden sonra doğan en fazla 3 çocuk için yapılır. Doğum tarihinden sonraki 24 aylık sürede anne adına prim ödenmemiş olması koşulu ile doğum tarihinden sonraki 24 aylık süre borçlanılabilir. Yani her çocuk için 720 güne kadar doğum ödemesi yapılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. Öte yandan, doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sağ doğması gereklidir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32'si üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama, borçlanma yapılmak istenildiği dönemde geçerli prime göre esas günlük kazancın alt ve üst sınırlarından yapılmaktadır.

– 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunmanız halinde ödeyeceğiniz günlük en düşük doğum SGK borçlanması günlük tutarı: 21,64 TL olacaktır.

– Yine 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında çocuk borçlanması talebinde bulunmanız halinde ödeyeceğiniz günlük en yüksek sigorta doğum ödemesi tutarı 162,32 TL olacaktır.

Buna göre;

1 çocuk için (720 gün) doğum borçlanması toplam: 15.580,80 TL

2 çoçuk için doğum borçlanması (1.440 gün): 31.161,60 TL

3 çoçuk için doğum borçlanması (2.160 gün): 46.742,40 TL olacaktır.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Kurum tarafından hesaplanan prim borcunun kişiye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

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