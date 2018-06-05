Doğuş’tan bir satış daha

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazdaki hissesinin tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul ile görüşmelere başlanmasına karar verdi.
Açıklama dün akşam şirket tarafından KAP’a yapıldı.
Ferit Şahenk son olarak Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını satışa çıkarmıştı. Yatların toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) geçen hafta yaptığı açıklamada Doğuş Holding'in iştiraki D Marinas'ın yaklaşık yüzde 25'ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıklamıştı.
Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu “d.ream International BV” şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.
Doğuş Grubu’na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi 1958 yılından beri Türkiye'de hizmet veren GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.
Doğuş Grubu'nun İstanbul İstinye Park'ı da satmayı planladığı basına yansımıştı. Doğuş'un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydediyor.
Doğuş Grubu, İzmir’de Üçkuyular’da inşaatı süren İstinye Park’taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan ayrıldı.
Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor Discovery Communications tarafından satın alındı.
2015 yılında da Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile Discovery, CNBC-e kanalını Doğuş'tan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.
Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası'daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini 3.3 milyar TL’ye Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmıştı. Bu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselmişti. Doğuş'un Garanti Bankası'ndaki payı böylece yüzde 0.05'e inmişti.
REUTERS-sozcu.com.tr