Doğuş’tan bir satış daha

Ünlü iş adamı Ferit Şahenk son dönemde yaptığı satışlarla gündemde. en son sahip olduğu iki yatı satışa çıkaran Şahenk, şimdi de Gebze'de bulunan taşınmazları için satış görüşmelerine başladı.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2,000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazdaki hissesinin tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul ile görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Açıklama dün akşam şirket tarafından KAP’a yapıldı.

Ferit Şahenk son olarak Nahita ve Gladiator adındanki iki yatını satışa çıkarmıştı. Yatların toplam maliyeti ise 22 milyon 700 bin euro.

ERBD, D-MARİN'E ORTAK OLDU

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) geçen hafta yaptığı açıklamada Doğuş Holding'in iştiraki D Marinas'ın yaklaşık yüzde 25'ine 70 milyon euro sermaye yatırımı ile ortak olmak için anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

D.REAM'İN YÜZDE 17'SİNİ SATTI

Doğuş Grubu bünyesinde Nusret ve Zuma gibi markaların da bulunduğu “d.ream International BV” şirketinde, Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'de yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu.

MASLAK'TA BULUNAN ARAZİYİ SATTI

Doğuş Grubu’na ait Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki 2500 metrekarelik arazi 1958 yılından beri Türkiye'de hizmet veren GÜRİŞ Holding tarafından satın alındı.

İSTANBUL İSTİNYE PARK'TAN AYRILACAĞI İDDİASI

Doğuş Grubu'nun İstanbul İstinye Park'ı da satmayı planladığı basına yansımıştı. Doğuş'un söz konusu alışveriş merkezinde payı yüzde 42 seviyesinde; kalan hisselerin sahibi ise Orjin Grubu. Kaynaklar olası bir satışın İstinye Park için yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam değer üzerinden yapılabileceğini kaydediyor.

İZMİR İSTİNYE PARK'TAN AYRILDI

Doğuş Grubu, İzmir’de Üçkuyular’da inşaatı süren İstinye Park’taki yüzde 50 kadar hissesini ortağı Orjin Grup’a devrederek bu yatırımdan ayrıldı.

NTV SPOR SATILDI

Türkiye’de Doğuş Yayın Grubu bünyesinde uzun süredir yayın haytına devam eden NTV Spor Discovery Communications tarafından satın alındı.

2015 yılında da Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile Discovery, CNBC-e kanalını Doğuş'tan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.

GARANTİ BANKASI'NDAKİ PAYLARINI İSPANYOLLARA DEVRETTİ

Doğuş Grubu 2017 yılında da Garanti Bankası'daki payını İspanyollara devretmişti. İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini 3.3 milyar TL’ye Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmıştı. Bu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselmişti. Doğuş'un Garanti Bankası'ndaki payı böylece yüzde 0.05'e inmişti.

REUTERS-sozcu.com.tr