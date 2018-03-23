Dolar’da ani ve büyük yükseliş! Tarihi rekor kırıldı… Dolar ne kadar oldu?

Dolar tarihi rekorunu kırdı. Rekorun ardından herkes doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Dolar/TL gece tarihi rekor olan 4.0375'i gördükten sonra bu sabah gevşeyerek 3.9673 seviyesinde bulunuyor. Euro ise 4.90'ı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın da 170'nin üzerine çıkarak rekorunu tazeledi.

Dün öğleden sonra görülen yükselişle ilgili analistler ABD’nin Çin’e olası gümrük vergisi açıklamasına yönelik endişelerin etkili olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık muhtırasını dün imzaladı. Muhtıraya göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

Küresel hisse senedi ve para piyasaları kararın ardından ticaret savaşı söylentileriyle geriledi.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla dolar/TL ilk etapta 3.90 seviyesinin altını test etmiş ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak öğleden sonra 3.93 seviyesini aşmıştı.

‘FLASH CRASH’ ETKİSİ

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan Trump’ın kararının ardından gelişmekte olan ülkeler para birimleri arasında en fazla Türk Lirası’nı etkilediğini söyledi. Erkan Türk Lirası’nın kayıplarını toparlamada sorunlar yaşadığını söyledi. Erkan son tabloyu sozcu.com.tr’ye değerlendirdi: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergilerini açıklamasının ve global piyasaların bu açıklamaların ardından sarsıntı geçirmesinden sonra Asya seansında TRY çiftlerinde çok sert hareketler görüldü. Bu kapsamda USDTRY kuru da 4,03 seviyesi üzerini gördükten sonraki saatlerde 3,96 üzerinde dengelendi. Tabii 4,03 seviyelerinin üzerinin kısa sürede görülmesi, ve sonrasında kurun geri çekilmesi finans piyasalarında “flash crash” olarak nitelendirilen bir hareket… Asya traderlarının aktardığı ise Japon yatırımcının JPYTRY pozisyonlarındaki “zarar kes” emirlerinin çalışmış olduğu ve bunun anlık sert harekete neden olmuş olabileceği yönünde. Ancak bize göre kur hareketinin tamamını açıklamıyor.

‘PSİKOLOJİK SEVİYEYİ KIRDI’

Geri gelen kur hareketinde bile TL’nin kayıplarının tamamını geri alamaması negatif bir durum. Kurun psikolojik seviye 4’ü hızlı bir şekilde kırabilmiş olması ve uluslararası düzeyde olan ve hemen tüm varlık sınıflarını olumsuz etkileyen (sadece güvenli varlıklar değer kazanıyor) bir habere bu kadar sert tepki vermesi çok da rasyonel sebeplerle açıklanamaz. Gelişen ülkelerde, gerek USD’ye karşı, gerekse de EUR’ya karşı olan değer kayıplarında TRY en ön sırada. USDTRY, güvercin kalan Fed açıklamalarından sonra da 3,90’lara gerilemenin ertesi gününde tekrar 3,93’lere gelmişti. Hareketin 3,95 üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı denemelerin devam etmesine de neden olabilir. 3,99-4,00 seviyeleri yukarıda izlenebilir; geniş perspektifte 3,90 üzeri yukarıyı göstermektedir.

‘JAPONLAR YÜKSEK FAİZ İÇİN ALDI’

DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, TL’nin en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu söyleyerek, “Asya saatlerinde olduğundan dolayı Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Yani, bir süre önce esprili bir şekilde adlandırılan ‘Japon ev hanımlarının’ pozisyonlarına yönelik bir atak ile karşı karşıya olabiliriz. Japon borsalarındaki sert düşüş nedeniyle risk iştahındaki azalma da bu görüşümüzü teyit ediyor” dedi.

Keresteci, “Benzer bir hareket hatırlanacağı üzere geçen yıl ABD ile vize krizi anında yaşanmıştı. Böyle durumlarda kur geri gelse bile daha sonra muhakkak o seviyeleri görüyor. Bu da bize 4.04 seviyesinin yakın gelecekte gün içerisinde de görülebileceğini söylüyor” dedi.

REUTERS-SOZCU.COM.TR