Ekmek fiyatına Beyaz Masa’dan ilginç çözüm: Konum atın geliyoruz

Fırınların girdi maliyetleri artınca esnaf ekmeğe zam yapmak istedi. Valilikler izin vermedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise fiyatı 1.5 TL olan ekmeğin görüldüğü yerde dijital bir harita üzerinden vatandaşın konumu işaretlemesini istedi.

Valilik İstanbul'da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılmasına karar verdi. Ancak bazı fırıncılar girdi maliyetlerinin karşılamamasından dolayı fiyatlarında indirime gitmedi. Her sabah ekmek almaya giden vatandaşlarda durumdan şikayet ederek İstanbul’da ekmek fiyatının hala inmediğini söylüyor. Beyaz Masa yetkilileri, konuyla ilgili çok fazla şikayet gelince ilginç bir yönteme imza attılar. Yetkililer fırınların adreslerini belirlemek için vatandaş konum istedi.

ÇOK FAZLA ŞİKAYET VAR

Beyaz Masa’dan konuştuğumuz yetkililer sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” Ekmek konusuyla ilgili çok fazla şikayet geliyor. Vatandaşlarımızdan bu yerlerin konumlarını gerekçesiyle birlikte yazmalarını istiyoruz. Bazıları sadece konumda atıyor. Konuyla ilgili çok fazla şikayet var. Zabıta ekiplerimiz atılan konumlarla yakından ilgileniyor. ” dedi.