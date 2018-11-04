Elektriğe indirim yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doların 7 lirayı aştığı dönemde elektrik ve doğalgaza yapılan zammın geri alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruya, “Ben de istiyorum ama şirketlerin finansal sürdürülebilirlikleri önemli” dedi ve indirim yapmayacakları mesajını verdi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Dönmez'e “Dolar düştü elektrik ve doğalgazda indirim yapmanız lazım, yapacak mısınız?” diye sordu.

Dönmez bu soruya olumsuz yanıt verdi ve komisyon toplantısında şu diyalog yaşandı:

GÜRER: Elektrikte, doğalgazda indirim var mı, yok mu? İndirim olmalı. İndirim var mı yok mu onu söyleyin.

DÖNMEZ: Ama şimdi, sayın vekilim, ben de istiyorum indirimi. Belli maliyetler var.

GÜRER: Dolar düştü, 7 lirayken…

DÖNMEZ: Onların hepsi hesap ediliyor, hiçbir bakan da zam yapmaktan memnun olmaz. Ama maliyetler ve şartlar zorlayınca da o zaman başka türlü… Bakın, finansal sürdürülebilirlik diyoruz. Bazı vekil arkadaşlar dedi ki “Sektörde bazı şirketler finansal sürdürülebilirlik açısından zor durumda.”

Şimdi, hem bir taraftan finansal sürdürülebilirlik olsun diyeceğiz, hem de bunlara arz güvenliği sağlayacağız, hem de maliyetlerinizin altında satın. Ne kadar sürdürülebilir?

GÜRER: Ama onlara da fırsat doğuyor yani.

DÖNMEZ: Kimseye bir fırsat yok arkadaşlar.

ELEKTRİK İTHALATI AZALDI

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Türkiye'nin elektrik ithalatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.58 azalarak 46 milyon 984 bin 630 dolara düştü. Geçen yıl ocak-eylül döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 1 milyar 210 milyon 506 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın dokuz aylık döneminde ise aynı ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 4.12 azalarak 1 milyar 160 milyon 548 bin kilovatsaate geriledi.

Bu dönemde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan'dan alınan elektrik miktarı 793 milyon 267 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 32 milyon 469 bin dolar ödeme yapıldı.