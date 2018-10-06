Enflasyon canavarı bürokratın başını yedi

15 yılın rekorunu kıran eylül enflasyonunun açıklanmasının hemen ardından, TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alındı. Kulislerde, görev değişikliğinin nedeninin yüksek enflasyon olduğu konuşuluyor.

Döviz artışı ve birbiri ardına gelen zamlarla son 15 yılın rekorunu kıran enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) enflasyonu hesaplayan birimin başındaki bürokratı da işinden etti. Enflasyon rakamının açıklanmasının hemen ardından TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alındı ve yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan getirildi. Kulislerde TÜİK'teki bu ani görev değişikliğinin yüksek çıkan enflasyon rakamından kaynaklandığı konuşuluyor.

MÜŞAVİR OLARAK ATANDI

TÜİK'in tepe noktasındaki kritik görev değişikliği, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı 3 Ekim'de gerçekleşti. Uzun yıllardır TÜİK'te enflasyonu hesaplayan birimin başında bulunan Enver Taştı sürpriz bir kararla tedviren yürüttüğü başkan yardımcılığı görevinden alındı, müşavir kadrosuna atandı. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan da boşalan bu göreve getirildi. 3 Ekim'de yapılan devir teslim töreninin ardından odayı boşaltan Taştı'nın izne çıkacağı bildirildi. Taştı, aynı zamanda TÜİK ile AB istatistik ofisi arasındaki ilişkilerden sorumluydu. 3 Ekim'de açıklanan eylül ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 6.30, yıllık 24.52, üretici enflasyonu da aylık yüzde 10.88, yıllık 46.15 gibi beklentilerin oldukça üzerinde bir seviyede çıkmış, Bakan Albayrak bu rakamların beklentilerinin üzerinde olduğunu, önümüzdeki hafta enflasyonla mücadele programını açıklayacağını belirtmişti.

Başkan da değişir mi?

TÜİK Başkanlığı makamı, eski Başkan Birol Aydemir'in görevden ayrıldığı 2016 Şubat ayından bu yana başkan yardımcısı Mehmet Aktaş tarafından vekaletle yönetiliyor. Albayrak'ın yeni açıklayacağı enflasyonla mücadele programının ardından TÜİK'e asaleten başkan ataması da yapabileceği konuşuluyor. Yinal Yağan'ın TÜİK'e gelmeden önce Aktaş'ın 2.5 yıldır yürüttüğü göreve asaleten atanabileceği konuşuluyordu. Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yağan'ı TÜİK'e getirip enflasyon hesaplamasını teslim eden Bakan Albayrak'ın başkanlık koltuğunu da Yağan'a verebileceği ifade ediliyor.