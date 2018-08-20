Engelli emeklilik başvurusu ve gerekli evraklar neler?

Engelli emeklilik başvurusu ve gerekli evraklar ile ilgili merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Normal şartlarda emekli olmak için üç tane koşul bulunmaktadır. Bunlar, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık gün sayısı ve emeklilik yaşının doldurulmuş olmasıdır. Kişinin engelli olması durumunda bu şartlar sosyal devlet ilkesi gereği kolaylaştırılmıştır. Peki engelli emekli başvurusu nereye yapılır? Engelli emekli başvurusundan da gerekli evraklar nelerdir? Hepsi haberimizde…

ENGELLİ EMEKLİLİK BAŞVURUSU

Engelli emekliliği için kişinin engel durumu çalışmaya başlamadan önce olmalıdır. İş başladıktan iş nedeniyle engellilik malulen emeklilik durumudur. Engelli emekliliği sosyal devlet ilkesi gereği engelli kişiye tanınmış erken emeklilik hakkıdır. Engelliler emekli olduğunda yaşlılık maaşı alır. Engellilerin emeklilik şartları, işçi, memur ve bağkur olarak ayrı ayrı değerlendirilir.

Emeklilikte ilk sigorta tarihi önemli. İşe ne kadar geç başlandıysa prim ödeme ve yıl şartı artmakta. Engelli hakkıyla emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sevk edeceği hastane sağlık kurulundan en az yüzde 40 oranında işgücü kaybı olduğuna dair rapor ve maliyeden vergi indirim hakkı alınmalı. 6 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 arasında sigortalı olan engelliler kademeli emeklilik hakkına sahip.

Özürlülerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Özürlüler erken emeklilik ya da malülen emeklilik işlemlerini SGK’a müracaat ederek başlatabilirler. Engelli emekliliği için müracaat ettiğinizde SSK mensubu iseniz, SSK mensubu, Bağ-Kur mensubu iseniz Bağ-Kur mensubu olduğunuzu ve “kademeli engelli erken emekliliğinden yararlanmak için müracaat” ettiğinizi özellikle belirtiniz.

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ENGELLİ EMEKLİLİK BAŞVURU EVRAKLARI

Engelli vatandaşlarımızın da emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Gerekli evraklar şunlardır;

İşçiler için gerekli olan evraklar

– Emeklilik tahsis ve talep formu

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği

– 2 adet yeni çekilmiş fotograf

– Sigortalı hesap fişi (sigortalının bordrosu henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış hesap fişi)

Bağkurlular için gerekli evraklar

– Yaşlılık aylığı talep formu (Doldurulacak)

– Sigortalılık belgesi.

– Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

– Ödendiği halde hesapta görünmeyen primlere ait makbuzlar