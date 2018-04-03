Genç çiftçi hibe başvuru şartları neler? Genç çiftçiler için 30.000 TL hibe başvuruları başladı…

Tarıma teşvik amaçlı genç çiftçilere verilecek olan hibe desteği için birçok kişinin başvuru yapması bekleniyor. Genç çiftçi hibe başvurularını nasıl yapacağını araştıran vatandaşlar, ne kadar hibe verileceğini de inceliyor. İşte genç çiftçi hibe başvuruları detayları...

Genç çiftçilere verilecek olan hibe birçok açıdan ilgi çekti. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi için 30.000 TL’ye kadar hibe desteği verilecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl da devam ediyor. 16 bin 750 genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği verilecek. Başvurular dün başladı. İşte başvuru şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberine göre;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün

almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde

dahil)

*Okur-yazar olmak.

*Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Kanunu’na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve

4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım

veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu

tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç,

ücretli çalışan olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya

denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde

vergi mükellefi olmamak.

*Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu

proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50

Adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak.

*Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin

yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

*Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için

Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB’a üye

olmak)

*16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 9 No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

*Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış

olmamak.

*Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi

olmamak.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Genç Çiftçi Destek Projesi başvuruları bu yıl 02 Nisan- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılımı gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim

birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvuruda genç çiftçilerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.